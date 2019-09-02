الزوراء يتعاقد مع لاعب موريتاني

وقال عبد الرحمن رشيد عضو مجلس الزوراء، إن الإدارة نجحت في استقطاب مدافع سيكون إضافة قوية للفريق، لافتا أن اللاعب يمتلك مواصفات بدنية وقدرات عالية.

وأشار إلى أن الفريق أنهى معسكره المميز في المغرب وسيغادر مساء الغد عائدا إلى العاصمة بغداد.