الزوراء يتعاقد مع لاعب موريتاني

2019-09-02 | 15:28
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تعاقد الزوراء مع لاعب المنتخب الموريتاني الحسن سالم لتمثيل الفريق بمنافسات الموسم المقبل.
وقال عبد الرحمن رشيد عضو مجلس الزوراء، إن الإدارة نجحت في استقطاب مدافع سيكون إضافة قوية للفريق، لافتا أن اللاعب يمتلك مواصفات بدنية وقدرات عالية.
وأشار إلى أن الفريق أنهى معسكره المميز في المغرب وسيغادر مساء الغد عائدا إلى العاصمة بغداد.
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