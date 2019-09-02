دعت هيئة المواكب الحسينية في محافظة الديوانية الجميع الى عدم رفع شعارات طائفية خلال ايام الزيارة في شهر محرم الحرام، فيما اعتمدت الخطة الامنية على المعلومة الاستخبارية لحماية الزائرين.



عدمُ قطعِ الطرقِ العامةِ، ومنعُ الشعاراتِ الطائفيةِ، ورفعُ الإصلاحيةُ غيرُ المسيسةِ منها، هذا ما أكدتهُ هيئةُ المواكبِ الحسينية، فيما اشارتْ الأمانةُ الخاصةُ لمزارِ أبي الفضل بنِ الامامِ الكاظمِ للتعاونِ مع الحكومةِ المحليةِ وقيادةِ الشرطةِ لتامينِ وتنظيمِ حركةِ الزائرينَ خلال شهرِ محرمِ الحرام. وفقَا للمعلومات الاستخباراتية والمعطياتِ الأمنيةِ، وضعت قيادةُ شرطةِ الديوانية خطةً امنيةً خاصةً بشهرِمحرم، يشاركُ فيها أكثرُ من ألفي عنصرٍ، وُزِّعتْ على اساسِها المحافظةُ الى أربعِ قواطعٍ امنيةٍ، لتامين مراسيمِ العزاءِ تَحسبًا لأيِ خرقٍ أمني.عدمُ قطعِ الطرقِ العامةِ، ومنعُ الشعاراتِ الطائفيةِ، ورفعُ الإصلاحيةُ غيرُ المسيسةِ منها، هذا ما أكدتهُ هيئةُ المواكبِ الحسينية، فيما اشارتْ الأمانةُ الخاصةُ لمزارِ أبي الفضل بنِ الامامِ الكاظمِ للتعاونِ مع الحكومةِ المحليةِ وقيادةِ الشرطةِ لتامينِ وتنظيمِ حركةِ الزائرينَ خلال شهرِ محرمِ الحرام. التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: خطط أمنية خاصة في الديوانية لتنظيم حركة الزائرينَ خلال شهر محرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.