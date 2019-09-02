ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار على المسرح... شاهدوا كيف بدت

في التفاصيل، فقد شاركت إيلا مع والدتها نانسي عجرم في إحدى المناسبات وظهرت وهي تمسك يدها وتبتسم للكاميرا، وقامت نانسي بسحب إسم الفائز بين المشاركين في المسابقة.

ولفتت إيلا الهاشم الأنظار بفستانها الأسود وهو اللون المُفضّل لدى نانسي عجرم أيضاً في معظم إطلالاتها، فبدت نسخة عن والدتها.