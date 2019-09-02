للمرّة الأولى، رافقت إيلا الهاشم والدتها النجمة نانسي عجرم إلى المسرح في مناسبةٍ عامة، فتحوّلت كل الأضواء نحو نانسي وابنتها.
في التفاصيل، فقد شاركت إيلا مع والدتها نانسي عجرم في إحدى المناسبات وظهرت وهي تمسك يدها وتبتسم للكاميرا، وقامت نانسي بسحب إسم الفائز بين المشاركين في المسابقة.
ولفتت إيلا الهاشم الأنظار بفستانها الأسود وهو اللون المُفضّل لدى نانسي عجرم أيضاً في معظم إطلالاتها، فبدت نسخة عن والدتها.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار على المسرح... شاهدوا كيف بدت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.