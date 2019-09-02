الشؤون الداخلية في النجف تعتقل مفوضا بالجرم المشهود

اعلنت مديرية الشؤون الداخلية في محافظة النجف، الاثنين، اعتقال مفوض منسوب الى مديرية مرور النجف بالجرم المشهود.

وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الشؤون الداخلية والامن في النجف الاشرف القت القبض على مفوض بالجرم المشهود بناءً على توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن اللواء حسين عبد الهادي محبوبة بمتابعة عمل اجهزة قوى الامن الداخلي وردتنا معلومات عن قيام المفوض (م ح ن)المنسوب الى مديرية مرور النجف".



واضافت المديرية، أن "المعتقل يقوم باخذ مبالغ مالية مقابل تعقيب المعاملات للمراجعين تم تشكيل فريق عمل من قبل مفارزنا وبعد استحصال الموافقات الأصولية تم القاء القبض عليه وبالجرم المشهود وبحوزته معاملة اجازة سوق لاحد المراجعين تم ضبطها مع شخصين متعاملين معه تم تدوين اقوالهم وعرضهم على قاضي التحقيق وتوقيفهم وفق الماده(307ق.ع) لينالوا جزاءهم العادل".

