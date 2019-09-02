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مقتل 30 شخصا على الأقل إثر حريق في سفينة قرب سواحل كاليفورنيا

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أفادت وسائل إعلام، الاثنين، بمقتل 34 شخصاً إثر حريق شب في سفينة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ونقل موقع "كي تي إل أي" عن إدارة الإطفاء قولها، إن "34 شخصا على الأقل قتلوا إثر حريق شب في سفينة قبالة ساحل في مقاطعة فينتورا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية".

من جانبه، أشار الحساب الرسمي لمدينة لوس أنغلوس على "تويتر" إلى إن "فريقاً للإنقاذ توجه إلى موقع الحادث، وتم إنقاذ بعض أفراد طاقم السفينة، وعمليات الإجلاء مستمرة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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