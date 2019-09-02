مقتل 30 شخصا على الأقل إثر حريق في سفينة قرب سواحل كاليفورنيا

أفادت وسائل إعلام، الاثنين، بمقتل 34 شخصاً إثر حريق شب في سفينة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ونقل موقع "كي تي إل أي" عن إدارة الإطفاء قولها، إن "34 شخصا على الأقل قتلوا إثر حريق شب في سفينة قبالة ساحل في مقاطعة فينتورا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية".
من جانبه، أشار الحساب الرسمي لمدينة لوس أنغلوس على "تويتر" إلى إن "فريقاً للإنقاذ توجه إلى موقع الحادث، وتم إنقاذ بعض أفراد طاقم السفينة، وعمليات الإجلاء مستمرة".
من جانبه، أشار الحساب الرسمي لمدينة لوس أنغلوس على "تويتر" إلى إن "فريقاً للإنقاذ توجه إلى موقع الحادث، وتم إنقاذ بعض أفراد طاقم السفينة، وعمليات الإجلاء مستمرة".
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