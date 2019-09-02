بالفيديو: العلوان يزور مصانع الادوية اللبنانية لتفعيل التعاون الصحي بين البلدين

استكمل وزير الصحة العراقي الدكتور علاء الدين العلوان جولته الصحية في لبنان وجال على مصانع الأدوية، كما التقى مسؤولين لبنانيين لاتمام تفقعيل مذكرة التفاهم بين البلدين.
بغية الاستفادة من الخبرات الطبية والعلمية اللبنانية لتحقيق نهضة القطاع الصحي العراقي، وتفعيلا للمذكرة التي وقعت بين وزارتي الصحة اللبنانية والعراقية الشهر الماضي، استكمل وزير الصحة العراقي الدكتور علاء الدين العلوان جولته الصحية في لبنان وجال على مصانع الأدوية المجهزة بتقنيات حديثة ومتقدمة والتي تعمل بجودة عالية، حيث يتم تصنيع الأدوية وفقا للمعايير الصحية والطبية العالمية.
الى ذلك، اختتم العلوان جولته في اج تماع مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيت الوسط حيث بحثا تعزيز التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، لما فيه مصلحة البلدين.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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