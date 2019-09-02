صحيفة ألمانية: أردوغان يعزل تركيا عن العالم بحصار الإنترنت

اتهمت صحيفة ألمانية نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بعزل تركيا عن العالم بفرضه رقابة على محتوى الإنترنت، مؤكدة أن حرية التعبير انتهت في هذا البلد.

وقال صحيفة تاجس شبيجل الألمانية، في تقرير لها الإثنين: "دخل قانون مراقبة محتوى الإنترنت، أمس الأحد، حيز التنفيذ في تركيا.. خدمات إلكترونية مثل نتفليكس باتت خاضعة للرقابة الحكومية، كما أن منصات إعلامية دولية مثل دويتشه فيلا مهددة بالرقابة والحجب".

وتابعت: "نظام أردوغان يستهدف الإنترنت منذ فترة طويلة بعد أن سيطر على وسائل الإعلام المحلية التقليدية"، مضيفة "حتى موقع ويكيبيديا محجوب منذ فترة طويلة في تركيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التركي يعزل بلاده عن العالم، منبهة إلى أن حرية التعبير انتهت فعليا في البلاد.

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وقال أستاذ القانون التركي، يامان آكدنيز: "تركيا بالفعل تحجب في الوقت الحالي 240 ألف موقع إلكتروني"، مضيفا: "في نهاية العام الجاري نتوقع أن يصل العدد إلى 300 ألف".





وينص القانون الجديد على منح صلاحية لهيئة الإذاعة والرقابة الحكومية لرصد جميع المحتويات المنشورة على الإنترنت في تركيا. ويشمل القرار منصات أجنبية مثل نتفليكس وفوتو تي في.

وفي حال عدم التزام المنصات الإلكترونية بالقواعد والعادات التركية؛ فإن هيئة الإذاعة والرقابة ستقوم بطردها من السوق المحلي.

ومنذ الانقلاب المزعوم في 2016، يشن نظام أردوغان حملة للسيطرة على الإعلام التركي، أسفرت عن سيطرته على معظم صحف البلاد عبر شرائها، وإغلاق أخرى نهائيا. وتكرر الأمر ذاته مع قنوات تلفزيونية.