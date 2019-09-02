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واشنطن: زيارة بومبيو لبروكسل تستهدف دعم التعاون عبر الأطلسي

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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واشنطن: زيارة بومبيو لبروكسل تستهدف دعم التعاون عبر الأطلسي

الإثنين 2 سبتمبر 2019

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واشنطن: زيارة بومبيو لبروكسل تستهدف دعم التعاون عبر الأطلسي

كتب

الخليج 365 - متابعات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن الزيارة التي يبدأها وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو إلى العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الاثنين تستهدف بحث العلاقات والتعاون عبر الأطلسي، من خلال لقاء المسئولين الأوروبيين في إطار دعم وتنسيق الأولويات المشتركة.

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وأضافت المتحدثة أنه من المقرر أن يلتقي بومبيو - خلال هذه الزيارة التي تستمر حتى غدٍ الثلاثاء - رئيس الوزراء البلجيكي ورئيس المجلس الأوروبي المنتخب تشارلز ميشيل، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج.

وتابعت المتحدثة إن بومبيو سيجري كذلك -خلال زيارته- محادثات مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، ورئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون ديرلين، والقائم بأعمال وزير خارجية اسبانيا وشئون الاتحاد الأوربي جوزيف بوريل.  

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