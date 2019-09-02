Advertisements Advertisements أمير الكويت يتوجه إلى أمريكا للتباحث مع ترامب الإثنين 2 سبتمبر 2019 Advertisements توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم أن الصباح سيجري مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواشنطن في 12 سبتمبر (أيلول) الجاري. ويرافق الشيخ صباح نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .



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