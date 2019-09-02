خلوة بين الرئيس عون وبري والحريري قبيل لقاء بعبدا الاقتصادي

تعقد في هذه الاثناء خلوة بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ قبيل اجتماع رؤساء الاحزاب و​الكتل النيابية​ لدرس اجراءات الحكومة ومجلس النواب لمعالجة الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

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