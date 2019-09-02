اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان "طهران سوف لن تجري اي مفاوضات لاعادة النظر في بنود الاتفاق النووي"، مشددا على انه "لا امكانية لهذا الامر اساسا".
ولفت إلى أن "مسألة اعادة النظر في برنامج العمل المشترك الشامل غير واردة لانه كما تعلمون كانت ايران وروسيا حاضرتين في المفاوضات منذ البداية ولا امكانية لفتح "صندوق الطماطم" هذا واغلاقه من جديد".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: لا تفاوض حول مراجعة بنود الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.