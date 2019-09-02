ظريف: لا تفاوض حول مراجعة بنود الاتفاق النووي

اكد وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ ان "​طهران​ سوف لن تجري اي مفاوضات لاعادة النظر في بنود ​الاتفاق النووي​"، مشددا على انه "لا امكانية لهذا الامر اساسا".

ولفت إلى أن "مسألة اعادة النظر في برنامج العمل المشترك الشامل غير واردة لانه كما تعلمون كانت ايران و​روسيا​ حاضرتين في المفاوضات منذ البداية ولا امكانية لفتح "صندوق الطماطم" هذا واغلاقه من جديد".