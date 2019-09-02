مسؤول ايراني: أميركا وصلت نهاية المطاف فأخذت تبحث عن التفاوض

أكد رئيس السلطة القضائية ال​ايران​ية ​ابراهيم رئيسي​ أن "​اميركا​ وصلت نهاية المطاف فأخذت تبحث عن التفاوض، في حين ان ايران اعلنت مرارا ان الانفراج الاقتصادي وإزالة الحظر هو مقدمة لأي تفاوض"، مشيراً إلى أن "الشعب الايراني لن يتراجع امام هذا الحظر والضغوط، وعلى ​اوروبا​ واميركا اليوم ان تبادرا الى رفع الحظر وفتح الابواب الاقتصادية بشكل عملي".

وأشار الى "موضوع ​كشمير​، ودعا جميع المسؤولين الحقوقيين والقضائيين في ​العالم​ الى عدم السماح بانتهاك وتضييع حقوق شعب كشمير، كما دعا ​الهند​ وباكستان الى احترام الحقوق المشروعة لشعب هذه المنطقة"، لافتاً إلى "موضوع ​محاربة الفساد​"، داعياً الى "تجنب الافراط والتفريط في هذا الموضوع"، مبينا ان "عدم العمل وكذلك توجيه اصابع الاتهام نحو شخص دون إثبات، كلاهما يضران في وتيرة محاربة الفساد".