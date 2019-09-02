أدخل وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ معه إلى اجتماع ​بعبدا​ الاقتصادي، ​تقرير​ مفصل من ٢٠٠ صفحة فيها دراسة وبالأرقام لكل الإجراءات والتدابير الممكن ان تنفذ من اجل تخفيف الهدر وزيادة الإرادات وخاصة في ملف ​الجمارك​ والتهرب الجمركي

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير المال يعرض على طاولة بعبدا دراسة مفصلة لكيفية معالجة التهرب الجمركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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