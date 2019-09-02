خارجية سوريا: نقف مع المقاومة اللبنانية وحقها مع الجيش بالحفاظ على سيادة لبنان

أعربت ​وزارة الخارجية السورية​ عن "الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها ​المقاومة​ الوطنية ال​لبنان​ية ضد دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني، والتي تشكل رداً على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان ومقاومته الوطنية"، مؤكدةً "وقوف ​سوريا​ الكامل مع المقاومة الوطنية اللبنانية وحقها المشروع، جنباً إلى جنب مع ​الجيش اللبناني​، في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان وتحرير باقي أراضيه المحتلة، والتصدي لاعتداءات الكيان الإسرائيلي المتواصلة".

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