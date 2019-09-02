علي فضل الله: لتعزيز علاقات إيران مع المحيط العربيّ والإسلاميّ

استقبل ​السيد علي فضل الله​، المستشار الثقافي الإيراني في ​لبنان​ عباس خاميار، حيث كانت جولة في الواقع الثقافي وفي عدد من القضايا الراهنة.

وقد وضع خاميار السيد فضل الله في أجواء البرنامج الثقافي الذي تقوم به المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان، لإبراز التطوّر العلميّ والتقنيّ والفنيّ، مؤكّداً "حرص الجمهوريّة الإسلاميّة على الانفتاح على المكونات اللبنانية كافة".

من جهته، شدّد السيد فضل الله على "أهميّة هذا الدور، لأننا أحوج ما نكون إلى إبراز العناصر الحيوية في تجربة ​الجمهورية​ الإسلامية كنموذج إسلامي رائد، وتعزيز عناصر الوحدة في داخلها وفي علاقاتها مع محيطها العربي والإسلامي".