الرئيس عون يفتتح لقاء بعبدا الاقتصادي

افتتح رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماع رؤساء الاحزاب والكتل النيابية في قصر بعبدا لدرس اجراءات الحكومة ومجلس النواب لمعالجة الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
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