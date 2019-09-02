أزمة قلبية تنهي حياة رجل أمن في تطوان

تسببت أزمة قلبية مفاجئة في وفاة رجل أمن، أول أمس السبت، في تطوان، حينما كان يقود سيارته في منطقة سانية الرمل، ما أدى إلى انحرافها، واصطدامها بنخلة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن رجل الأمن المتوفى، كان يعمل في مصلحة الأرشيف في ولاية أمن تطوان، وأصيب بأزمة قلبية مفاجئة، جعلته يفقد التحكم في مقود سيارته ويصطدم بنخلة، ليفارق الحياة بعد مدة وجيزة، متأثرا بكسور خطيرة على مستوى الرأس، والقفص الصدري.

وفور علمها بالموضوع، حلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما تم نقل جثة المتوفى إلى مستودع الأموات في مستشفى سانية الرمل.