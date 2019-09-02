الذكرى 12 لوفاتها.. رجاء بلمليح أيقونة مغربية سطعت في سماء العالم العربي

تمر، اليوم الاثنين، الذكرى الثانية عشر، على وفاة الفنانة المغربية الشهيرة عربيا، رجاء بلمليح، التي توفيت في مثل هذا اليوم من عام 2007، عن عمر نهاز 45 سنة، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الثدي.

رجاء بلمليح حجزت، بفضل موهبتها، وصوتها الذهبي، مكانة بين كبار الأغنية العربية، ما جعل كبار الموسيقين يعترفون بقدراتها على الغناء في جميع الطبقات، والمقامات.

بدايتها

ولدت رجاء بلمليح عام 1962 في العاصمة الرباط، وكانت بدايتها في الثمانينيات عبر المشاركة في برنامج مواهب تحت إشراف الموسيقار حميد العلوي، وحازت المركز الأول، وبدأت مسيرتها الفنية بطرح أول ألبوم بعنوان يا جار وادينا.

الشهرة والتألق

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انتقلت رجاء بلمليح إلى مصر في بدايات التسعينيات؟، وشكل الأمر طفرة في مسارها، وكان تعاونها مع حميد الشاعري مثمرا، إذ قدمت بالتعامل معه أشهر أغانيه، وأنجحها «صبرى عليك طال»، ثم أصدرت ألبومها «يا غايب»، ثم توالت الإصدارات الناجحة.

حياتها الشخصية

تزوجت رجاء بلمليح من المنتج المصري، محمد شرف الدين، وأنجبت منه ابنها “عمر”،، واستقرت معه في الإمارات لظروف عمله، وقد حصلت على الجنسية الإماراتية، كما أنه كان سندا لها في مسارها الفني، إذ أنتج لها آخر ألبوم في مسيرتها الفنية بعنوان حاسب.

المرض الخبيث يحرم الساحة الفنية من رجاء بلمليح

حرم مرض السرطان الخبيث الساحة الفنية من أيقونة مميزة، إذ أصابها عام 2003 على مستوى ثديها، وعلى الرغم من أن الأطباء أخبروها بأن حالتها ميؤوس منها، إلا أنها شفيت منه، قبل أن يباغثها بعد 4 سنوات، ويتسبب في إنهاء حياتها في مستشفى الشيخ زايد في الرباط.