معوضا رحيل سيرجيو ريكي.. اشبيلية يضم الحارس المغربي ياسين بونو

تعاقد نادي إشبيلية الإسباني، مع حارس المرمى المغربي ياسين بونو، الذي سيحمي عرين الفريق الأنداسي بدءا من الموسم القادم.

وانضم بونو إلى اشبيلية بموجب عقد يمتد لموسم واحد، على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء، قادما من فريق جيرونا الذي سقط لدوري الدرجة الثانية الإسباني، في الموسم المنصرم.

وسيعوض صاحب 28 عاما، رحيل حارس مرمى إشبيلية سيرجيو ريكي، إلى باريس سان جيرمان، إذ انتقل الحارس الإسباني أمس الأحد إلى نادي العاصمة الفرنسية.

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وبدأ بونو مسيرته بالوداد الرياصي، الذي يعد النادي الأم لحامي عرين “أسود الأطلس”، قبل أن ينتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012، إلى أتليتيكو مدريد الإسباني.

ولعب الحارس الشاب في الفترة ما بين 2014 و2016، في صفوف ريال سرقسطة الإسباني، بنظام الإعارة من أتليتيكو مدريد، قبل أن ينتقل بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية لسنة 2016، إلى فريق جيرونا.

وتألق بونو مع جيرونا في منافسات “الليغا” الموسم قبل الماضي، حيث بصم على لقاءات كبيرة، ليفشل فريقه في الحفاظ على مكانته هذا الموسم، ويسقط للدرجة الثانية.