الكتبيون يعلنون أزمة جديدة في الكتب المدرسية ويحملون المسؤولية لوزارة التعليم

على بعد يومين من الدخول المدرسي، الذي ينتظر أن ينطلق، بعد غد الأربعاء، حذر الكتبيين، اليوم الاثنين، من أزمة غياب الكتاب المدرسي عن رفوف المكتبات، محملين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية الأزمة.

وفي حديثه لـ”اليوم 24″، قال محمد برني، رئيس الجمعية المغربية للكتبيين، إن الاستعدادات للدخول المدرسي تتسم بارتباك كبير، بسبب غياب الكتاب المدرسي، مشددا على أن “طبعة 2019″، التي تفرضها جل المؤسسات على التلاميذ في لائحة الكتب، غير متوفرة في الأسواق.

وفي ذات السياق، أوضح برني أن الخصاص المهول في الكتب المدرسية يمس بشكل خاص مستويات الأول، والثاني، والثالث، والرابع من المستوى الابتدائي، مشيرا إلى أن الكتب لن تتوفر إلا في 10 أو 15 من شهر شتنبر الجاري، أي بعد أزيد من أسبوع على الدحول المدرسي الرسمي.

وتحمل الجمعية المغربية للكتبيين وزارة سعيد أمزازي مسؤولية هذه الأزمة، لأنها تأخرت في إصدار الإذن بالطبع للمطابع المكلفة بالكتب المدرسية، والتأخر الراجع إلى استعجالها تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي ضمن مقررات التدريس في الموسم الحالي، سينعكس على الآباء والكتبيين، الذين باتوا “يعيشون رعب الدخول المدرسي”.

Advertisements