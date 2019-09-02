مديرية الضرائب تفتح باب الآداء الالكتروي لواجبات تسجيل السيارات

أطلقت المديرية العامة للضرائب خدمة إلكترونية جديدة، اليوم الإثنين، تفتح الباب أمام بائعي المركبات من دفع واجبات التسجيل بطريقة إلكترونية.

وقالت المديرية، في بلاغ لها أصدرته اليوم الإثنين، إن هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية الرقمنة وتحسين الخدمات الضريبية على الأنترنت «SIMPL »، فاتحة الباب أمام بائعي المركبات للآداء عبر الخط المباشر أو عبر بوابة المديرية العامة للضرائب.

وتحتوي شهادات الدفع على مرجع يمكن من التأكد من صحتها وحقيقة المعلومات الواردة فيها بواسطة خدمة “مراقبة الشهادات”، المتوفرة عبر بوابة المديرية العامة للضرائب (www.tax.gov.ma).

يشار إلى المديرية العامة للضرائب أطلقت قبل سنوات الخدمات الضريبية على الانترنت، من أجل تمكين المستعملين من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بطريقة الكترونية.، حيث يشمل الآداء الالكتروني المقاولات ومزاولي المهن الحرة، بالإضافة إلى الضرائب السنوية للمركبات.