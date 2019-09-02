نشرة خاصة.. أمطار عاصفية قوية في عدد من المناطق

أصدرت مديرية الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، نشرة خاصة، تشير إلى تقلبات جديدة في الطقس.

وقالت المديرية، إنه من المرتقب أن تشهد عدد من المناطق، أمطار عاصفية محليا قوية اليوم الإثنين، بين الساعة الواحدة بعد الزوال والحادية عشر ليلا.

وحسب ذات المصدر، فإن التحذيرات تشمل مناطق أزيلال وبني ملال وبولمان وقلعة الساغنة والراشيدية، بالإضافة إلى فيگيگ والفقيه بنصالح وإيفران، إلى جانب خنيفرة وميدلت وورزازات وصفرو والسطات وتينغير وزاكورة.

النشرة الجديدة تصدر في الوقت الذي تعرف عدد من المناطق فيصانات وسيول، آخرها منطقة إمليل نواحي مراكش.

وكانت فاجعة قد ضربت نواحي تيزنيت وأسقطت عددا من القتلى وثمانية مفقودين، بعدما جرف واد ملعب كرة كان قد شيد في ممره.