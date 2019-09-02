في ظرف ثلاثة أيام.. حريق يأتي على 65 هكتارا من غابة عشاشة في شفشاون

قال المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر في جهة الشمال، عبد العزيز حجاجي، أمس الأحد، إن حريقا شب، يوم الخميس الماضي، في غابة عشاشة تاسيفت، التابعة إلى إقليم شفشاون، أتى على نحو 65 هكتارا من الغطاء الغابوي.

وكشف حجاجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عناصر المندوبية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والوقاية المدنية والقوات المساعدة، والقوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية، تضاعف جهودها من أجل السيطرة على الحريق، مضيفا أنه تم دعم هذه الجهود بواسطة طائرتين من نوع “كانادير” خلال اليومين الأولين من اندلاع الحريق، وثلاث طائرات من نفس النوع خلال اليوم الثالث.

وأضاف العجاجي أن كل الآليات الجوية، والبرية معبأة لإخماد النيران، مشيرا إلى أن وعورة تضاريس المنطقة تصعب عملية وصول آليات، وشاحنات الإطفاء إلى منطقة الحريق للسيطرة على النيران.

وأكد المسؤول ذاته أن حصيلة الحريق، الذي اندلع في هذه الغابة، تظل مؤقتة.