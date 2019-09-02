أكثر من 200 أسير بمعتقل "ريمون" يشرعون بالإضراب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شرع أكثر من 200 أسير في معتقل "ريمون"، اليوم الإثنين، بإضراب مفتوح عن الطعام، وذلك للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وتحسين الأوضاع الحياتية للأسيرات القابعات في معتقل "الدامون"، الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي، إن جلسات الحوار التي عقدت، أمس الأحد، بين إدارة سجون الاحتلال وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة الأسيرة في قسم (4) بمعتقل "ريمون" باءت بالفشل، ووصلت لطريق مسدود.

وأشار الأسرى لتعنت إدارة السجون، وعدم استجابتها لمطالب الحركة الأسيرة، حيث أقدمت إدارة المعتقل على إغلاق قسم (1) و (4) إغلاقا شاملا، وذلك كرد على خطوة الأسرى بدء معركة الأمعاء الخاوية.

وأدانت هيئة شؤون الأسرى سياسة التعنت والمماطلة التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال في الاستجابة لأبسط المطالب الحياتية والإنسانية لأبناء الحركة الأسيرة، مطالبة بضرورة مساندة الأسرى في معركة النضال التي يخوضونها، وفضح جرائم الاحتلام المرتكبة بحقهم، والتي تخالف كافة المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.