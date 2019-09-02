شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: رسائل محمد بن راشد تشكل جلسة مراجعة لمختلف القضايا الوطنية والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية ، "عقب ساعات من رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، يضع مجلس الوزراء ما ورد فيها من خطة عمل موضع التنفيذ، فهذا وطن الأفعال والإنجاز، إذ تم تشكيل لجنة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لضمان تقديم الحلول حيال ما ورد في الرسالة خلال 100 يوم".

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين أن وسائل التواصل الاجتماعي، تشكل منصات للأفراد للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، لكن هذا التعبير يجب أن يبقى في إطار من المسؤولية، بحيث يخدم ولا يضر، يقدم ولا يؤخر، يقرّب ولا ينفّر، يعبّر عن الوطن بشكل إيجابي تجاه مختلف القضايا، وهذه المعايير تضمن تواصلاً راقياً، وهو ما سيعمل عليه المجلس الوطني للإعلام بتوجيهات من مجلس الوزراء.

وأضافت أن القيادة الرشيدة تؤكد في كل مرة قربها من قضايا المواطن وتلمس احتياجاته، ومن هنا جاء حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على توجيه الفريق الوزاري لمتابعة كل ما يرد للحكومة من ملاحظات ومطالبات وحتى استفسارات عبر وسائل النشر، على أن اللافت في هذا الجانب هو إعادة الاعتبار لوسائل الإعلام المهني التي شكلت تاريخياً همزة وصل بين المواطن والمسؤول، وما زالت متابعة من قبل شريحة واسعة من المجتمع وتتحمل مسؤولية كبيرة في نقل الواقع بكل حيادية وشفافية.

وخلصت الصحيفة في ختام افتتاحيتها إلى أن هذه الرسائل تشكل جلسة مراجعة لمختلف القضايا الوطنية في مختلف القطاعات وأبرزها التوطين، وسط مؤشرات مميزة دولياً للأداء الحكومي، تبعث التفاؤل على قدرته في مواجهة أي تحد، وتذليل أي صعوبات للاستمرار في مسيرة البناء والتنمية