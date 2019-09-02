شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن مودية ينفي أي عملية اقتحام مبنى إدارة الأمن والان مع التفاصيل

نفى مدير أمن مديرية مودية بمحافظة أبين اليوم الانباء التي تتحدث عن اقتحام مبنى ادارة أمن المديرية. وقال العقيد عبدالناصر قنان إن الأخبار المغلوطة التي تداولتها عددا من المواقع الأخبارية عارية من الصحه. وذكر قنان بان ما حصل هو حادث عرضي نتج عنه اطلاق نار محدود في الهواء ، وليس عملية اقتحام. ودعا وسائل الاعلام إلى تحري الدقة في تناقل الأخبار ، كون ذلك يؤثر على مدى مصداقيتهم أمام الرأي العام .

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