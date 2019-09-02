شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. 6.9 مليار ريال إجمالي قروض برنامج "سكني" في عامين والان مع التفاصيل

أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي إيداع أكثر من 773 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن شهر أغسطس/آب الماضي.

وأوضح الصندوق، في بيان، اليوم الإثنين، أن الإيداع الشهري في حسابات المستفيدين يأتي دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ حيث خصص له هذا الشهر نحو 207 ملايين ريال، إضافة إلى 566 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم القروض العقارية للعسكريين، مشيرا إلى أن الصندوق العقاري إذ يعلن ذلك شهريا فإنه يؤكد التزامه التام بالدعم الشهري لجميع المستفيدين.

بدوره، قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي: إن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي "التمويل العقاري المدعوم" منذ إعلان التحول في يونيو/حزيران عام 2017 حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، يصل إلى مليار و375 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي المبالغ المودعة لمستفيدي مبادرة القرض السكني للعسكريين في الخدمة 5 مليارات و560 مليون ريال، قدمت كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي، ليصل إجمالي المبادرتين إلى 6 مليارات و935 مليون ريال.

Advertisements

وأوضح العمودي أن الصندوق العقاري حقق في شهر يوليو/تموز الماضي أعلى مستوى في توقيع عقود التمويل العقاري في تاريخ الجهات التمويلية؛ حيث بلغت نحو 16 ألف عقد تمويلي، مشيرا إلى أن حصة الصندوق من إجمالي سوق التمويل ارتفعت بنسبة 90%؛ ما يؤكد استمرار نمو القروض العقارية السكنية المقدمة للأفراد من جميع الجهات التمويلية من بنوك وشركات تمويلية.

وأشار إلى أن المبادرات والبرامج والممكنات سهلت على المواطن المستفيد الخيارات التمويلية والسكنية، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة، مبينا أن الصندوق حقق المركز الأول في قطاع الخدمات والتنمية ومن أفضل 15 جهة حكومية يقدم خدماته إلكترونيا حسب تقرير نضج الخدمات الحكومية "يسر" للربع الثاني من 2019.

ولفت إلى أنه تم توقيع أكثر من 121 ألف عقد عقاري مدعوم حتى نهاية يوليو/تموز 2019، مبينا أن مؤشرات رضا المستفيد حققت أكثر من 87% عن البرامج والمبادرات.