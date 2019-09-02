شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي: تشكيل لجنة للتخطيط العقاري لتحقيق التوازن في القطاع والان مع التفاصيل

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري، بهدف تحقيق توازن في هذا القطاع بين العرض والطلب والتأكد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" اليوم الإثنين: "بناء على رسالتنا للموسم الجديد وأهمية ضبط إيقاع المشاريع العقارية.. شكلنا اليوم في دبي لجنة عليا للتخطيط العقاري برئاسة مكتوم بن محمد وعضوية كبار المطورين، بهدف تحقيق توازن في هذا القطاع بين العرض والطلب، وتجنب تكرار المشاريع العقارية.. والتأكد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:" كما وجهنا مكتوم بن محمد بضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص.. ووضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لجميع المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للعشر سنوات القادمة".