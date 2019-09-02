شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تبحث تجديد تفويض عمل "الأونروا" الثلاثاء والان مع التفاصيل

يشهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين.

ويناقش ملف تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وأزمتها المالية، وما يستجد من أمور.

ويعقد الاجتماع الطارئ بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث دعم تجديد تفويض ولاية عمل "الأونروا" لـ3 سنوات مقبلة، والذي يأتي في إطار خطة تحرك منظمة التحرير الفلسطينية لدعم تجديد تفويضها مع اقتراب عملية التصويت في ظل المسعى الأمريكي الإسرائيلي لإلغاء التفويض أو تغييره.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع الطارئ الدول العربية المضيفة للاجئين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة "ألكسو"، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة "أسيسكو".