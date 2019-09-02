شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح يستعد لتشكيل تحالف مع قطر وتركيا وإيران والان مع التفاصيل

نقل أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، الدكتور عبدالخالق عبدالله، عن صحيفة العرب اللندنية، قولها بأن حزب الإصلاح التابع للشرعية في اليمن يدعو لفك الارتباط مع التحالف العربي.

وكتب عبدالله، في تغريدة له تويتر، عن ‏صحيفة العرب اللندنية: "حزب الإصلاح (الاخوان) في اليمن يدعو لفك الارتباط مع التحالف العربي وتشكيل تحالف جديد يضم قطر وتركيا وايران لمزاعم تحرير الجنوب".