شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: إيران تدعم مليشيا الحوثي الانقلابية بالصواريخ والان مع التفاصيل

أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الإثنين، أن إيران تدعم مليشيا الحوثي الانقلابية بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار.

وأشار التقرير السري المقدّم إلى مجلس الأمن، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن صواريخ باليستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في العام 2015.

وجاء في التقرير الذي يقع في 125 صفحة، أن أسلحة استخدمها الانقلابيون الحوثيون وتم تحليلها في الآونة الأخيرة، بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار، "تُظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تُصنع في إيران".

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وأضاف أنه رغم الحظر المفروض على الأسلحة، لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ باليستية وطائرات بلا طيار؛ من أجل مواصلة اعتداءاتهم على دول الجوار"، وأيضا تهديد حركة الملاحة الدولية.

وبحسب لجنة الخبراء التي أعدت التقرير، فإنه من "المحتمل جدا" أن تكون الصواريخ صُنعت خارج اليمن، وشُحِنت أجزاؤها إلى الداخل اليمني حيث أعاد الحوثيون تجميعها.

وتسعى اللجنة أيضا إلى تأكيد معلومات مفادها أن الحوثيين يستفيدون من مساعدة مادية شهرية من إيران على شكل وقود.