الناقلة الإيرانية "الهائمة" تقترب من سواحل لبنان

رصدت الولايات المتحدة، الإثنين، ناقلة النفط الإيرانية "الهائمة" بلا مرسى منذ بضعة أيام، قبالة ساحل طرابلس شمالي لبنان.

وأظهر موقع تتبع السفن "مارين ترافيك" أن الناقلة "أدريان داريا 1" تتحرك ببطء خارج المياه الإقليمية اللبنانية، بعد أن وقفت قبالة السواحل السورية اليوم السابق، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن نظام تحديد الهوية الآلي للسفينة لا يُظهر وجهتها بعد أن قادها البحارة على متنها نحو موانئ في اليونان وتركيا.

وكان وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو أشار إلى أنها ستذهب إلى لبنان، وهو ما نفاه مسؤولون لبنانيون.

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السفينة تتجه إلى مصفاة نفط في سوريا.

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وكانت الولايات المتحدة حذرت الدول من استقبال ناقلة النقط "أدريان داريا" التي تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام بقيمة نحو 130 مليون دولار.

وفرضت الخزانة الأمريكية، السبت، عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" وقبطانها‎، وأدرجتها على قوائمها السوداء، لأنها تمكن فيلق "القدس" التابع لمليشيا "الحرس الثوري" الإيراني من بيع كميات ضخمة من النفط لتمويل أنشطة النظام ونشر الإرهاب.

ومنتصف شهر أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي نجاح واشنطن في استئصال نحو 2.7 مليون برميل من النفط الخام الإيراني من السوق، لمنع طهران من استغلال عوائد النفط لدعم الإرهاب في أنحاء العالم.

كانت واشنطن أعادت فرض العقوبات على إيران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد الانسحاب من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست.

وفي مايو/أيار الماضي، أنهت واشنطن العمل بإعفاء من العقوبات كانت تمنحه لبعض مستوردي الخام الإيراني، مستهدفة وقف صادرات طهران تماما.