وفاة سفير روسيا بمصر في مستشفى بالقاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، اليوم الإثنين، السفير الروسي لدى مصر سيرغي كيربيتشينكو بأحد مستشفيات القاهرة عن عمر يناهز 68 عاما.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الخارجية أنه "هذا الصباح، توفي فجأة دبلوماسي موهوب ورفيق موثوق به، سفير فوق العادة ومفوض لروسيا لدى مصر سيرغي فاديموفيتش كيربيتشنكو في مستشفى بالقاهرة".

ولد السفير الروسي عام 1951، وينتمي إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل مقاتلا في الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.

وخدم السفير الروسي في العديد من البلدان العربية، حيث كانت بدايته في المملكة العربية السعودية في عام 1991-1995، وبعد ذلك خدم في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1998 حتى عام 2000.

وخدم بعد ذلك في ليبيا من 2000 إلى 2004، ثم بعد ذلك في سوريا من 2006 إلى 2011، وأخيرا في مصر منذ 2011.