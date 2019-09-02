واشنطن تطلع كابول على مسودة اتفاق السلام مع طالبان

أطلع المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، الإثنين، الرئيس الأفغاني أشرف غني على مسودة اتفاق سلام مع حركة طالبان.

ومن المقرر أن يلتقي خليل زاد، الذي أكمل 9 جولات من المحادثات مع مندوبين عن طالبان بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان، مع زعماء البلاد في كابول الأسبوع الجاري لحشد توافق في الآراء قبل توقيع الاتفاق.

وأكدت مصادر مطلعة على المفاوضات أن غني سيطلع خليل زاد على وجهات نظره بشأن مسودة الاتفاق خلال يومين.

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كانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت مقتل 21 عنصرا من حركة طالبان وإصابة 13 آخرين في اشتباكات بولاية بغلان شمالي البلاد.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس 29 أغسطس/آب الماضي، أن الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في أفغانستان، بعد توقيع الاتفاق مع طالبان لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عاماً.

وهناك أكثر من 20 ألف جندي أجنبي في أفغانستان، يخدم معظمهم في إطار مهمة يقودها حلف شمال الأطلسي لتدريب القوات الأفغانية وتقديم العون لها.

ويشارك آلاف من القوات الأمريكية أيضا في مهمة منفصلة لمكافحة الإرهاب بهدف قتال جماعات متشددة مثل تنظيمي داعش والقاعدة.