بريطانيا تتمسك ببريكست 31 أكتوبر "مهما كانت الظروف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل مهما كانت الظروف.

وقال إنه سيكون من غير المعقول على الإطلاق أن يحاول المشرعون البريطانيون ربط يدي رئيس الوزراء في سعيه للتوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن جونسون لا يخطط لإجراء انتخابات عامة بعد إتمام عملية الخروج من التكتل الأوروبي.

ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق.

لكن الاتحاد الأوروبي يستبعد مطلب جونسون الرئيسي، وهو إزالة الترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية لإبقاء تلك الحدود مفتوحة، ما لم يجد بديلا يؤدي المهمة نفسها.