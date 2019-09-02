الان تتابع مسؤول عسكري بريطاني: إيران لم تبدِ حتى الآن أي بوادر وفاء بالتزاماتها الدولية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أكد نائب رئيس القوات البحرية البريطانية المشتركة العميد بحري دين باسيت، إن إيران لم تبدِ حتى الآن أي دلائل تؤكد التزامها تجاه القانون الدولي.
وأشار “باسيت” وفقًا لوسائل الاعلام المحلية إلى أن الخطر لا يزال قائمًا على السفن التجارية البريطانية التي تعبر منطقة الخليج العربي بسبب التصرفات الإيرانية العدوانية، مؤكدًا أنه لا يوجد حتى الآن ما يدعونا للاعتقاد بأن إيران ستتقيد بالتزاماتها الدولية.
وأضاف: في الوقت الذي ندعو فيه إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، فإن القوات البريطانية على أتم الاستعداد لحماية والدفاع عن السفن الوطنية التي تعبر المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عسكري بريطاني: إيران لم تبدِ حتى الآن أي بوادر وفاء بالتزاماتها الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.