الان تتابع ترامب يطالب أردوغان بعدم إخراج الصواريخ الروسية من صناديقها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنقرة – الخليج 365

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية، قبل ثلاثة أيام، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقش معه خلالها عددًا من الموضوعات المهمة.

وحسب فيردا أوزير، الكاتب الصحفي بجريدة “ملّيت”، قال أردوغان لترامب خلال المكالمة الهاتفية: “إخراجنا من منظومة إنتاج الطائرة F-35 غير مريح. يرجى إعادة النظر في القرار”، فرد ترامب قائلًا: “حسنًا، فهل أنتم مستعدون وقادرون على شراء منظومة باتريوت في هذه الحالة؟”.

ورد أردوغان على ترامب مرة أخرى، قائلًا: “إذا كان عرضكم يلبي طلبنا، سنهتم بمنظومة باتريوت بشكل حقيقي”، فكان الرد مفاجئا من ترامب: “إذا حصلتم على باتريوت، ستحل أزمة طائرات F-35. ولكن لا تبدأوا استخدام منظومة S-400 ولا تخرجوها من صناديقها، هذا يكفي”.

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وأشار الكاتب إلى أنه عقب المكالمة مباشرة، أكد أردوغان في كلمته أنه لا يوجد لديه أي نية للتنازل عن عضوية حلف الناتو أو التراجع عن أن تكون تركيا حليفًا لدول الحلف.

وأكد الكاتب أن المكالمة المذكورة جرت بين أردوغان وترامب كما هي دون أي تلاعب فيها، وتحديدًا بعد الزيارة التي أجراها أردوغان للعاصمة الروسية موسكو والحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول المنطقة الآمنة المتفق عليها مع واشنطن.

وأشار إلى أن هذه التوجه يكشف أن حالة الغضب التي اشتعلت مع حصول تركيا على S-400 بدأت تهدأ تدريجيًا، وأن هناك محاولات غربية لإبعاد تركيا مرة أخرى على مصادر التسليح الروسية.

وأوضح أن الموضوعات المثارة على الساحة في الوقت الحالي حول أزمة إدلب والمنطقة الآمنة وباترويت وS-400 ما هي إلا أرجل التوازنات الجديدة في العلاقة بين أنقرة وواشنطن وموسكو.