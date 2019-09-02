فلسطين تُعلن اعتقال مشتبه بهم في قضية مقتل إسراء غريب

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

أعلن محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، يوم الإثنين، اعتقال عدد من الأشخاص المشتبه بهم في قضية مقتل الفتاة إسراء غريب، التي أثارت الرأي العام خلال الأيام الماضية.



وقال رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماع الحكومة، الإثنين: ”التحقيق في هذه القضية ما زال مستمرًا، ونحن في انتظار تقرير الفحوصات المخبرية، فيما سيتم الإعلان عن النتائج حال استكمالها“.

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وأثارت قضية الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، التي توفيت في مدينة بيت لحم بظروف غامضة، الرأي العام الفلسطيني، وسط حديث عن أنها قتلت تحت التعذيب على يد أهلها بسبب قضية شرف فيما تزعم العائلة أن إسراء ممسوسة بالجن.

من جهتها، قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إن الحكومة ”ستضع جملة من الخطوات التي ستؤسس لنظام متكامل يحمي نساءنا، حيث تم اليوم الإثنين، إصدار قرار بالعمل على قانون العقوبات لتجريم الجاني، واستكمال العمل على قانون حماية الأسرة بالقريب العاجل“.

وأكدت حمد، خلال وقفة أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، أن الحكومة ”ناقشت اليوم، مجريات وحيثيات وفاة غريب، وسيتم مكاشفة المجتمع الفلسطيني على كل حيثيات ونتائج التحقيق، وستكون الحقيقة واضحة للجميع، وسنحاكم المجرم، إن كان هناك جريمة“.

بدورها، طالبت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي بـ“تسريع إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، وتعزيز الوعي المجتمعي باتجاه رصد وتوثيق والابلاغ عن حالات العنف“.