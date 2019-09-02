الكويت تعرب عن إدانتها حادث إطلاق النار "غرب تكساس"

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365 - وكالات
أعرب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن إدانة بلاده واستنكارها الشديد، حادث إطلاق النار غرب ولاية "تكساس " الأمريكية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
جاء ذلك في برقية عزاء بعث بها أمير الكويت، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحادث، معربا عن تمنياته للمصابين بسرعة الشفاء.
وأكد أن هذا العمل الإجرامي، الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.
كما بعث نائب الأمير، ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ببرقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس الأمريكي.
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