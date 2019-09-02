الجامعة العربية: أبو الغيط والمبعوث الأممى بحثا سبل وقف القتال فى ليبيا

الإثنين 2 سبتمبر 2019

أعلنت جامعة الدول العربية، أن الأمين العام، أحمد أبو الغيط، بحث خلال لقائه اليوم الاثنين، مع غسان سلامة المبعوث الأممى إلى ليبيا،آخر المستجدات العسكرية والأمنية والسياسية على الساحة الليبية، والجهود المبذولة لإيقاف القتال الدائر حول العاصمة طرابلس. وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن اللقاء شهد اتفاقا كاملاً فى الرؤى بين أبو الغيط وسلامة، حول أهمية شروع الأطراف الليبية على الفور فى خفض التصعيد الميدانى، تمهيداً للتوصل إلى وقف ثابت ودائم لإطلاق النار، وبما يسمح بالعودة إلى المسار السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة باعتبار أنه لا يوجد أى حل عسكرى للأزمة الليبية.



Advertisements