Advertisements Advertisements الإثنين 2 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 - وكالات قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة، إن مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية فى واشنطن يتابعان جريمة قتل مواطن أردنى في مدينة سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا الاميركية.

Advertisements ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الاردنية، أوضح القضاة، أن السفارة الأردنية فى واشنطن تتابع مجريات التحقيق فى جريمة القتل مع السلطات المختصة فى ولاية كاليفورنيا لمعرفة تفاصيل الجريمة والكشف عن هوية منفذيها، مشيرا الى أنه تم التواصل مع ذوى المتوفى وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وأنه للآن لم يحسم ذووه رغبتهم بنقل الجثمان الى المملكة. Advertisements Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأردنية تتابع مقتل مواطن فى كاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.