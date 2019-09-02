ميثاق أوروبى لتعزيز التعاون الثقافى مع السودان

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365 - متابعات
وقع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان السفير جان ميشيل دوموند، مع مديرة معهد جوتة الألماني ليلى كوبلر، ميثاقًا يربط الاتحاد الأوروبي بمعهد جوتة والمعهد الفرنسي والمجلس الثقافي البريطاني والملحقيات الثقافية الأوروبية.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، أن الميثاق يفتح الباب أمام تنفيذ مشاريع ثقافية أوروبية مشتركة في السودان.
وقال دوموند -خلال مراسم التوقيع- إن "تطوير الشراكة الثقافية بين أوروبا والشعب السوداني هو أحد أفضل الطرق لتعزيز علاقاتنا"، لافتًا إلى أن "تطوير هذه العلاقات الثقافية هو ما نفعله مع المعاهد الثقافية الأوروبية الموجودة في السودان".
وأضاف أن "هذا الميثاق يحدد إجراءات التعاون المستقبلي مع شركائنا السودانيين، بما في ذلك المساهمة في تعزيز صناعة الأزياء في السودان".
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