Advertisements Advertisements ولى العهد الكويتى يلتقى وزيرة الخارجية الإندونيسية الإثنين 2 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 - متابعات التقى نائب أمير دولة الكويت ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان ،اليوم، وزيرة الخارجية الإندونيسية رينتو مارسودى التي تزور الكويت حاليًا.

Advertisements ووفقاً لما نشرته وكالة الانباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية . Advertisements Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولى العهد الكويتى يلتقى وزيرة الخارجية الإندونيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.