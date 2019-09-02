وفاة السفير الروسي بمستشفي فى القاهرة

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

توفي السفير الروسي لدى القاهرة سيرغي كيربيتشينكو، اليوم الإثنين، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة بأحد مستشفيات القاهرة.



ولد السفير الروسي عام 1951، وينتمي إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل فى الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.

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وشغل سيرغي فاديموفيتش كيربيتشنكو، منصب السفير الروسي بالقاهرة منذ عام 2011، وقبل ذلك قاد البعثات الدبلوماسية الروسية في الإمارات العربية المتحدة وليبيا وسوريا

وخدم السفير الروسي في العديد من البلدان العربية، حيث كانت بدايته في المملكة العربية السعودية في عام 1991-1995، وبعد ذلك خدم في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1998 حتى عام 2000، وخدم بعد ذلك في ليبيا من 2000 إلى 2004، ثم بعد ذلك في سوريا من 2006 إلى 2011، وأخيرا في مصر من 2011 إلى أن تم إعلان وفاته اليوم 02/09/2019.

ينتمى السفير الروسي سيرغى كيربيتشينكو إلى عائلة مخابراتية سوفييتية عريقة من أب كان يعمل كمقاتل في الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين.

وقضى والده كيربيتشينكو في مصر أكثر من خمس سنوات، وقام بالعديد من المهام بنجاح كبير، وبعد أن انتهت رحلته عام 1960، عاد فاديم إلى موسكو وبدأ العمل في الجهاز المركزي للمخابرات الأجنبية التابع للكي جي بي.