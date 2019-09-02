حاكم دبي: تشكيل لجنة للتخطيط العقاري لتحقيق التوازن في القطاع

Advertisements Advertisements

الإثنين 2 سبتمبر 2019

حاكم دبي

كتب متابعات_الخليج 365

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري، بهدف تحقيق توازن في هذا القطاع بين العرض والطلب والتأكد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.

Advertisements

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" اليوم الإثنين: "بناء على رسالتنا للموسم الجديد وأهمية ضبط إيقاع المشاريع العقارية.. شكلنا اليوم في دبي لجنة عليا للتخطيط العقاري برئاسة مكتوم بن محمد وعضوية كبار المطورين، بهدف تحقيق توازن في هذا القطاع بين العرض والطلب، وتجنب تكرار المشاريع العقارية.. والتأكد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:" كما وجهنا مكتوم بن محمد بضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص.. ووضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لجميع المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للعشر سنوات القادمة".