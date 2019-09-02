فلسطين تدين الاعتداء على مستشفى سلفيت الحكومى

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365 - متابعات
أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اعتداء ذوي مريضة على مكتب الاستقبال في قسم النساء بمستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي في سلفيت، وتكسير أجهزة تسجيل المرضى.
وقالت الوزيرة في بيان، إن هذا الأمر يستلزم من الجميع الوقوف صفًا واحدًا أمام كل اعتداء على مؤسساتنا الوطنية، خاصة الصحية التي تخدم جميع أبناء شعبنا، والتي تبنى وتتطور بسواعد كل مواطن فلسطيني.
وشددت وزيرة الصحة على أن الاعتداء على مراكز العلاج والطواقم الصحية يعتبر خروجًا عن عادات شعبنا الذي يضحي لبناء دولته وتطوير مؤسساته، وأن هذه الاعتداءات جريمة يحاسب عليها القانون، وأن كل شيء في مؤسساتنا الصحية، هو ملك للجميع ولخدمة الجميع، ولا يحق لأي أحد المساس بها وتعطيل تقديم خدمات العلاج للمواطنين.
وحسب بيان الوزارة، وصلت مريضة تبلغ من العمر (65 عامًا) ومصابة بمرض السرطان إلى قسم الطوارئ في المستشفى، وهي في حالة غيبوبة، وتعامل معها طاقم طبي من إخصائي الباطنة وممرضين وإخصائي تخدير، وتم نقلها فورًا إلى قسم النساء، ثم توقف قلبها، وحاول الأطباء إنعاش قلبها بكل السبل، إلى أن وافتها المنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.