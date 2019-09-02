شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السفير الروسي في القاهرة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وكالات (القاهرة)
صرح مصدر بوزارة الخارجية الروسية، اليوم (الاثنين)، بوفاة سفير روسيا الاتحادية، سيرغي كيربيتشينكو لدى جمهورية مصر العربية صباح اليوم في أحد مستشفيات القاهرة.
وبحسب وكالة «سبوتنيك»، قال المصدر: «هذا الصباح، توفي فجأة دبلوماسي موهوب ورفيق موثوق به، سفير فوق العادة ومفوض لروسيا لدى مصر سيرغي فاديموفيتش كيربيتشنكو في مستشفى بالقاهرة».
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