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وفاة السفير الروسي في القاهرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السفير الروسي في القاهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (القاهرة)

صرح مصدر بوزارة الخارجية الروسية، اليوم (الاثنين)، بوفاة سفير روسيا الاتحادية، سيرغي كيربيتشينكو لدى جمهورية مصر العربية صباح اليوم في أحد مستشفيات القاهرة.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، قال المصدر: «هذا الصباح، توفي فجأة دبلوماسي موهوب ورفيق موثوق به، سفير فوق العادة ومفوض لروسيا لدى مصر سيرغي فاديموفيتش كيربيتشنكو في مستشفى بالقاهرة».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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