شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السفير الروسي في القاهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (القاهرة)

صرح مصدر بوزارة الخارجية الروسية، اليوم (الاثنين)، بوفاة سفير روسيا الاتحادية، سيرغي كيربيتشينكو لدى جمهورية مصر العربية صباح اليوم في أحد مستشفيات القاهرة.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، قال المصدر: «هذا الصباح، توفي فجأة دبلوماسي موهوب ورفيق موثوق به، سفير فوق العادة ومفوض لروسيا لدى مصر سيرغي فاديموفيتش كيربيتشنكو في مستشفى بالقاهرة».