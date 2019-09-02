شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس وزراء جورجيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (تبليسي)
قدم رئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادزي، اليوم (الاثنين)، استقالته، قائلاً إنه أكمل مهمته.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن باختادزي، الذي شغل منصب وزير المالية سابقا قال إنه كان «شرفا كبيرا له» أن يقود حكومة جورجيا، مشيراً إلى أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً في العاصمة تبليسي.
وكان باختادزي قد تولى منصب رئيس الوزراء في يونيو الماضي.
من جهته، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحلم الجورجي الحاكم جورجي فولسكي إنه سيتم الإعلان عن مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء غداً (الثلاثاء).
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في جورجيا في شهر أكتوبر من العام القادم.
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