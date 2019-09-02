وجدى غنيم يهاجم شباب الإخوان ويستفزهم : أيوه إحنا عايشين فى نعيم .. وبنأكل شاورما وبنركب أحسن عربيات .. وأنتوا مالكم ياحاقدين يا أبو قلوب سودا

الموجز

بعد تداول مقطع فيديو مثير للجدل للهارب الإخواني وجدي غنيم ، أثار فيه غضب شباب الجماعة الإرهابية ، وظهر غنيم بجلبابه الأبيض ويظهر من الخلفية ورائه أنه كان خلال درس من دروسه لتابعيه، وتساءلت اليوم السابع قائلة : كيف تحولت حياة قيادات الإخوان الهاربة فى الخارج بدول معادية لمصر من الشقاء إلى النعيم بعد ثورة 30 يونيو؟ وكيف انتقلوا من الفقر إلى الثراء ومن البُؤْس إلى الرفاهية بمجرد الهروب فى الخارج لدرجة جعلتهم يغيرون عاداتهم فى المأكل والمشرب وحتى فى استقلال السيارات وماركاتها كل هذه التساؤلات وأكثر أجاب عنها الداعية الإخوانى الهارب وجدى غنيم من خلال رسالة واضحة لشباب الجماعة الإرهابية، تظهر أيضا كيف يتعامل قيادات الإخوان مع شبابهم فى جماعة الإخوان الإرهابية، وكيف يتم معايرة القواعد من قبل القيادات، الذين يعتبرون قواعدهم وجميع عناصر التنظيم التى لم تسطع الهروب فى الخارج بالحاقدين على القيادات التى فرت هاربة فى الخارج.

وفي المقطع الذي كشف الوجه الحقيقي لهذه القيادات الإرهابية التي تبحث فقط عن مصالحها ، قال وجدى غنيم الداعية الإخوانى الهارب، خلال كلمة مسجلة له :"فى ناس حاقدة علينا، وبتقول الناس اللى سافرت فى الخارج بتركب عربيات وبيأكلوا شاورما، طيب وأنتوا مالكم ياحاقدين يا أبو قلوب سوداء".

ووجه وجدي غنيم سؤال لشباب الجماعة الإرهابية الذين لم يستطيعوا الهروب من مصر بعد ثورة 30 يونيو قائلاً :" عايزنا نأكل أيه فول وفلافل، إحنا ربنا كريمنا، كنا الأول بناكل فول وطعمية ودلوقتى ربنا وسع علينا".

استشهد غنيم بآيات قرآنية عن الهجرة والجهاد قائلا :" وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَة" موجها رسالة ثانية لشباب الجماعة الإرهابية والقيادات التى لم تهرب فى الخارج، قائلا :" ايه الحقد اللى علينا ده مش عارف وبتقول راكبين عربيات".

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وواصل استفزازه لشباب الإرهابية قائلا :" احنا بنركب كذا عربية هو أحنا محكوم علينا بالفقر والغلب".