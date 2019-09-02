لافروف: نسعى لحماية اقتصاد إيران في ظل الضغوطات الأميركية عليها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف أن "روسيا تسعى لحماية اقتصاد إيران في ظل الضغوطات الأميركية عليها"، مشددا على ان "روسيا ملتزمة بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران".
من جهة اخرى أكد لافروف على "وجوب التوصل إلى حلول وسط من قبل المعارضة والحكومة السورية لحل الأزمة كما يجب المساعدة على توفير الظروف لعودة المهجرين السوريين".
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